Primo gol di Skov Olsen in Scozia. E i Rangers si avvicinano alla capolista Hearts
Andreas Skov Olsen trova il suo primo gol con la maglia dei Rangers. L'ex Bologna, trasferitosi in Scozia a gennaio dal Wolfsburg, è stato protagonista nel 5-1 all'Ibrox Park contro il Kilmarnock, partita valida per la 25ª giornata di Premiership scozzese.
Non scende in campo invece il Celtic, a seguito del maltempo che ha reso impraticabile il campo di Aberdeen, posticipata per lo stesso motivo anche Dundee FC-Motherwell. Nella serata di ieri è caduta la capolista Hearts sul campo del St. Mirren. Di seguito il quadro completo e la classifica:
Premiership, 25ª giornata
St. Mirren - Hearts 1-0
Rangers - Kilmarnock 5-1
Livingston - Falkirk 1-2
Hibernian - Dundee United 3-2
Dundee FC - Motherwell rinviata
Aberdeen - Celtic rinviata
Classifica
1. Hearts 54
2. Rangers 51
3. Celtic 48
4. Motherwell 43
5. Hibernian 39
6. Falkirk 36
7. Aberdeen 28
8. Dundee Utd 25
9. St. Mirren 23
10. Dundee FC 23
11. Kilmarnock 17
12. Livingston 11
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.