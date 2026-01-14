Ricordate Skov Olsen? L'ex Bologna è diretto ai Rangers: a breve visite mediche e firma

Due anni e mezzo al Bologna, finché Andreas Skov Olsen ha messo le ali e spiccato il volo altrove, al Bruges, prima di firmare con il Wolfsburg. Ma dopo appena 23 presenze e 3 gol, per l'ala destra classe '99 è già tempo di rifare le valigie: infatti, secondo quanto riferito dalla rivista danese Tipsbladet, i Rangers hanno raggiunto un accordo con il Wolfsburg per il prestito del giocatore.

Secondo i piani previsti nella giornata di oggi l'ex Bologna raggiungerà la Scozia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto valido per il resto della stagione (6 mesi), ma il club di Glasgow ha ottenuto un’opzione di acquisto nell’affare completato con i tedeschi. Skov Olsen è stato una grande delusione al Wolfsburg, ma ora avrà l’opportunità di ritrovare la giusta via in un nuovo campionato e in una squadra di prima fascia nella Premier League scozzese.

Già Sky Sports DE durante il weekend aveva rivelato che Wolfsburg e Rangers avevano avviato il dialogo per un prestito di Andreas Skov Olsen, un giocatore che in estate era passato dal Bruges al club della Bundesliga, ma che ha avuto così poco spazio in campo da mettere a rischio la sua partecipazione al Mondiale. Così l'ex Bologna ha colto al volo l'occasione e si rimetterà in gioco dai Rangers. A tre punti dalla capolista Hearts al momento.