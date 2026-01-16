Ufficiale Skov Olsen vola in Scozia: l'ex Bologna in prestito ai Rangers: "Il club scozzese più grande"

I Rangers di Glasgow hanno annunciato l’arrivo di Andreas Skov Olsen dal Wolfsburg, con la formula del prestito fino a fine stagione e un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo in estate, subordinata al rilascio del permesso di lavoro e alle autorizzazioni internazionali.

Il ventiseienne esterno danese, già 40 volte internazionale, vanta oltre 200 presenze tra club e Nazionale in carriera. Cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, Skov Olsen si mise in luce in Superliga danese con 41 presenze e 20 gol, prima di trasferirsi in Serie A nel 2019 al Bologna, dove raccolse 70 presenze in tre stagioni.

Il talento danese ha poi vestito la maglia del Club Brugge a partire dal gennaio 2022, contribuendo alla vittoria del campionato già nella sua prima stagione e segnando il gol decisivo nella Supercoppa belga contro il Gent. In Champions League ha fatto il suo esordio con una prestazione da protagonista, fornendo assist vincenti contro il Bayer Leverkusen e segnando contro il Porto nel turno successivo. Nella stagione 2023/24 ha totalizzato 38 contributi tra gol e assist tra club e Nazionale, confermandosi tra i migliori talenti offensivi danesi.

Dopo una prima metà di stagione eccezionale con il Club Brugge, conclusa con 12 gol o assist in 19 gare di campionato, Skov Olsen si era trasferito in Bundesliga al Wolfsburg prima di firmare per i Rangers. Il giocatore si è detto entusiasta: "Il Glasgow Rangers è il club più grande della Scozia, con una storia e una tradizione immense. Non ho avuto dubbi quando si è presentata l’opportunità. Voglio aiutare la squadra a vincere trofei e dare il massimo".