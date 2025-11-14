Spagna, De la Fuente spegne il caso Yamal: "La cosa buona è che rimarrà con noi 15 anni"

Alla vigilia del decisivo match tra Georgia e Spagna di questo sabato, il ct Luis de la Fuente si è presentato a Tbilisi con un messaggio chiaro: tamponare 'le ferite', abbassare la tensione e concentrare tutti gli sforzi su una vittoria che avvicini la Nazionale ai Mondiali. Il tecnico di La Rioja ha subito della esclusione dai convocati di Lamine Yamal a seguito di un nuovo disaccordo medico tra le due parti: "La migliore notizia è che gli restano 15 anni con noi", ha tagliato corto De la Fuente, proteggendo anche il giovane blaugrana di 18 anni. "Dobbiamo pensare al presente e al futuro. Il presente è contare sui giocatori che abbiamo, vincere e lasciare la qualificazione quasi in cassaforte. Questa è la nostra preoccupazione. Il rapporto con tutti i club è buono, anche se tutto è migliorabile. Noi dobbiamo migliorare per essere una squadra più forte e poter lottare per il Mondiale".

Interrogato sull'accumulo di partite in un calendario sempre più fitto e sul possibile impatto in vista del Mondiale ha detto: "Purtroppo ci saranno infortunati. Nel calcio ci sono sempre infortuni, ma ora ci sono molte partite e un'enorme richiesta fisica che fa sì che tutte le Nazionali abbiano giocatori acciaccati".

Riguardo all'incontro con la Georgia, il ct ha aggiunto: "Sarà una partita complicata che non avrà nulla a che vedere con quella di due anni e mezzo fa. Sarà dura; hanno giocatori di altissimo livello nei campionati europei, in Spagna in particolare. Dobbiamo avere una giornata al livello che ci si aspetta per portare a casa una partita importante e sappiamo cosa rappresenta. Qui nessuno regala niente ed è molto difficile vincere. Come abbiamo visto ieri sera, è molto complicato. Vogliamo fare il percorso partita per partita. Di tanto in tanto è interessante rimettere i piedi per terra. Quello che sta facendo questo gruppo è molto difficile", ha concluso il tecnico.