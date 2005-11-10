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Sporting Lisbona, arriva Pedro Lima: "Club incredibile. Gratificante la Champions"

Sporting Lisbona, arriva Pedro Lima: "Club incredibile. Gratificante la Champions"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 23:55Calcio estero

Adesso è ufficiale: Pedro Lima è un nuovo rinforzo dello Sporting Lisbona. Il centrocampista brasiliano di 23 anni ha firmato un contratto quinquennale, dopo essersi messo in luce con l'AFS: da tempo c'era un accordo con i Leoes, ma solo quest'oggi è stato ufficializzato come uno dei nuovi volti della rosa per il 2026/2027. Un affare da 4 milioni di euro (più altri 2 milioni di bonus).

"È una gioia immensa, un orgoglio, arrivare a questo livello e rappresentare un club grande come lo Sporting. Non vedo l'ora di iniziare. Ho lavorato fin da bambino per avere un'opportunità del genere ed è un riconoscimento per tutto ciò che ho fatto da allora. Raggiungere questo traguardo è un sogno che si avvera", le prime parole del nuovo arrivato, felice del suo sbarco all'Alvalade. "È un club incredibile, con un'atmosfera pazzesca. Ho avuto l'opportunità di giocare due volte all'Alvalade. I tifosi sono fantastici ed è un ambiente molto difficile per gli avversari".

Ma che tipo di rinforzo è? Lo spiega lo stesso Pedro Lima, classe 2003 brasiliano: "Ho già ricoperto tutte le posizioni a centrocampo, darò il massimo in qualsiasi ruolo. Potete aspettarvi un giocatore che si sacrificherà per tutta la partita e che darà tutto per questa maglia per regalare molte gioie a tutti. Indipendentemente dalla mia posizione in campo, lotterò e darò sempre il meglio".

"Ho sempre sognato di raggiungere questo livello, ho lavorato duramente per questo e sapere che la prossima stagione avrò questa opportunità è la realizzazione di un sogno. È davvero gratificante poter rappresentare un club di questa portata in Champions League", ha aggiunto. Con tanto di promessa alla piazza dei leoes: "Prometto il massimo impegno e dedizione, sia in allenamento che in partita, per aiutare questo club a vincere tutto, perché siamo qui per questo ed è questo ciò che rappresentiamo. Potete stare certi che, in ogni partita, sia in casa che in trasferta, darò il massimo per vincere".

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