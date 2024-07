Ufficiale Il Wolverhampton sfoggia il nuovo gioiello: ufficiale l'arrivo del 18enne Pedro Lima

Il colpo di scena confermato. Il Wolverhampton ha ingaggiato ufficialmente Pedro Lima come nuovo giocatore oronero. Il talento brasiliano ha lasciato lo Sport Recife per atterrare in Inghilterra domenica, prima di completare le visite mediche con il club inglese e aver effettuato le presentazioni nel giorno del suo 18° compleanno. Dopodiché la firma sul contratto di cinque anni, con opzione per altri 12 mesi, rimpolpando così il reparto difensivo dell'Old Gold. Dribblato il tentativo del Chelsea di ingaggiare Pedro Lima.

Il comunicato di benvenuto del Wolverhampton: "I Wolves possono confermare l'ingaggio del quotato difensore brasiliano Pedro Lima dallo Sport Club do Recife, subordinato al permesso di lavoro e al nulla osta internazionale. Dopo un processo di reclutamento determinato in cui i Wolves hanno avuto la meglio nella battaglia per la sua firma - raccontano i Wolves -, il club ha fatto del terzino destro - che ha compiuto 18 anni lunedì - il quarto acquisto di Gary O'Neil nella finestra di trasferimento estiva", il parziale estratto della nota.

Il direttore sportivo dei Wolves, Matt Hobbs, ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere riusciti ad aggiungere Pedro alla rosa della prima squadra. C'era molta concorrenza per lui, ma era da un po' che lavoravamo per portarlo ai Wolves e lui ha investito pienamente nel nostro progetto. È una persona con grandi ambizioni, ma Gary (O'Neil, ndr) e gli allenatori sanno dove vuole arrivare e lavoreranno con lui - come fanno con tutti i nostri giocatori - per migliorare. Ha un enorme desiderio di diventare il miglior giocatore possibile e noi lo aiuteremo a raggiungere i suoi obiettivi".