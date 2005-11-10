Ufficiale Jorge Jesus lascia l'Al Nassr, dopo un solo anno ma da campione: lo aspetta la Turchia?

Non è affatto una sorpresa, dato che lo stesso allenatore lo aveva anticipato dopo la vittoria del campionato saudita, ma ora è ufficiale: Jorge Jesus lascia l'Al Nassr. Attraverso i propri canali social, il club di Riad ha ufficializzato l'addio del tecnico portoghese, dedicandogli un messaggio di ringraziamento: "Che viaggio. Che capitolo. Grazie, mister", il pensiero trasmesso sui social network.

La parentesi di Jorge Jesus sulla panchina dell'Al Nassr si è chiusa dopo appena una stagione, ma il suo impatto a Riad rimarrà memorabile. L'allenatore lusitano ha guidato la compagine gialloblù per 49 partite complessive, collezionando un ruolino di marcia impressionante impreziosito da ben 40 trionfi. Sotto la sua guida tecnica, l'Al Nassr è riuscito a spezzare un digiuno durato sette anni, tornando a laurearsi campione della Saudi Pro League; un percorso d'alto livello completato dai secondi posti nelle finali di Supercoppa saudita, persa contro l'Al Ahli, e di AFC Champions League, dove ad alzare il trofeo sono stati i giapponesi del Gamba Osaka.

Di recente, appena essere stato incoronato campione d'Arabia, ha dichiarato: "Quando ho accettato questa sfida, dopo essere stato invitato da Cristiano Ronaldo e Semedo, sapevo che sarebbe stata la prova più difficile della mia carriera da allenatore. Per vincere questo campionato dovevamo essere nettamente superiori ai nostri avversari. Come ho detto a Cris: 'Ti aiuterò a diventare campione e poi me ne andrò per la mia strada'". Detto, fatto: a promessa mantenuta ora Jorge Jesus medita la prossima tappa da allenatore, anche se ha lasciato intendere di aver già intrattenuto dei colloqui con alcuni club. Specialmente in Turchia, per un possibile ritorno al Fenerbahce.