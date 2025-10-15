Pisa, Caracciolo: "Stengs ci serve tantissimo, ma non so se recupererà per dicembre"

Antonio Caracciolo, difensore del Pisa, ha parlato a Fantacalcio TV delle sue condizioni e non solo. Il capitano dei nerazzurri si è fatto male in allenamento, rompendosi il naso: "È la sesta volta ormai. Ormai convivo con fratture al setto nasale e ci sono abituato. Ogni volta che arriva una botta, va a finire lì".

Sui veterani

"Vedere Cuadrado e Albiol calarsi nel modo giusto con una neopromossa ci dà una grande carica. Non ti fanno pesare nulla. Il livello del campione si vede a livello tecnico ma anche umano".

Sui compagni di squadra più forti

"Esteves è molto bravo, peccato che anche lui ha sempre qualche infortunio che lo frena. Meister, Tramoni, Nzola è poi è veramente forte. Lorran? qualità incredibili ma si deve ancora ambientare e fisicamente non stava ancora benissimo. penso che ci farà divertire".

Su Stengs

"Non so se recupererà per dicembre. A noi serve tantissimo ma notizie ufficiali non ne abbiamo. È un giocatore di altissimo livello, lo ha subito dimostrato fin dai primi allenamenti. Peccato non averlo a disposizione".