Ufficiale L'ex Pisa Stengs si svincola dal Feyenoord: ha risolto in anticipo il suo contratto

Dopo l'esperienza sfortunata in Italia, solo 4 presenze e un lungo infortunio, per il trequartista arriva l'addio consensuale con il club dove era approdato nel 2023

Dopo essere rientrato nei Paesi Bassi al termine della parentesi non positiva con la maglia del Pisa in Serie A, appena quattro presenze anche a causa di un’operazione all’inguine che lo ha tenuto fuori causa per diversi mesi, il centrocampista offensivo Calvin Stengs si ritrova ora svincolato. Il Feyenoord infatti ha annunciato la separazione con il classe ‘98 con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto.

La nota del club olandese

“Il Feyenoord e Calvin Stengs si sono separati con effetto immediato. Il club e il giocatore hanno concordato di comune accordo la risoluzione del contratto del centrocampista offensivo, che sarebbe scaduto nell'estate del 2027. L'accordo permette al 27enne, che saluterà la squadra durante il ritiro di Bruxelles mercoledì sera, di intraprendere un nuovo percorso professionale”.

L’addio di Stengs al Feyenoord

Il trequartista era sbarcato al Feyenoord nel 2023 dopo le esperienze con Az Alkmaar, club in cui era cresciuto, Nizza e Royal Antwerp, e con quella maglia aveva collezionato 59 presenze con nove gol e 21 assist all’attivo. “Dire addio al Feyenoord è difficile perché mi sono sentito accolto come a casa fin dal primo giorno. Ricevere così tanto sostegno positivo da parte di tifosi al mio ritorno questa estate e dopo la prima amichevole ha significato davvero molto per me. - spiega Stengs ai canali ufficiali - Vincere trofei qui al Feyenoord è qualcosa di cui sarò sempre orgoglioso di raccontare ai miei figli. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma questa decisione è la migliore per entrambi in questo momento. Poter giocare a calcio è la cosa più importante per me ora. Auguro il meglio a tutti al club. Mi sono davvero divertito qui e spero di rivedervi tutti un giorno.'