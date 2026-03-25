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Sulle orme del padre: Cristiano Ronaldo jr. si allena con l'U16 del Real: potrebbe firmare

Sulle orme del padre: Cristiano Ronaldo jr. si allena con l'U16 del Real: potrebbe firmareTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 12:12Calcio estero
Michele Pavese

Cristiano Ronaldo Jr, o Cristianinho, non ha scelto la strada più facile. A 15 anni, il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo porta già sulle spalle un’eredità ingombrante: il cognome, il mito del padre, e il peso di essere costantemente confrontato con uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Come ha spiegato lo stesso CR7 in un’intervista del 2024, "sente già la pressione di essere mio figlio. Lasciamogli commettere errori, ma spero che possa diventare un professionista. Se non lo diventerà, potrà comunque fare altro, io lo sosterrò sempre"

Dopo le esperienze nel settore giovanile della Juventus e del Manchester United FC, Cristianinho ha seguito il padre all'Al Nassr FC, dove si è allenato fino a poco tempo fa con il sogno di debuttare e giocare insieme a CR7. Negli ultimi mesi il giovane talento è stato corteggiato dai grandi club europei: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Inter, Atalanta e Salisburgo hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

Ieri, come riportato da The Athletic, Cristianinho si è allenato con gli U16 del Real Madrid a Valdebebas, nella posizione di esterno d’attacco. Sulle con l’obiettivo di firmare a breve con la Casa Blanca. Per lui, un’occasione unica di iniziare a scrivere la propria storia, seguendo le orme del padre, ma con la possibilità di costruire un percorso tutto suo e il sogno di indossare la mitica numero 7

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