Cristiano Ronaldo jr. fa già impazzire mezza Europa: su di lui gli occhi delle big

Cristiano Ronaldo jr. convive già con un peso che pochi coetanei possono immaginare. Portare il nome del padre, Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d’Oro, significa crescere sotto una lente d’ingrandimento costante. Come accaduto ai figli di Zinedine Zidane o Lionel Messi, anche per lui il cognome è un’eredità ingombrante, cucita addosso fin dai primi calci al pallone.

Nato il 17 giugno 2010 a La Mesa, in California, Cristianinho ha già respirato il calcio internazionale passando per i settori giovanili di Juventus e Manchester United, prima di seguire il padre in Arabia Saudita, all’Al Nassr. Una scelta che aveva sollevato dubbi sulla qualità del percorso tecnico, ma che non ha scalfito la sua determinazione.

Osservato speciale fin dall’infanzia, il giovane attaccante è già nel mirino di mezza Europa. Secondo la stampa britannica e portoghese, club come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Inter monitorano i suoi progressi, mentre dalla Spagna rimbalza l’interesse del Real Madrid. Intanto, con l’Under 16 del Portogallo, Cristiano Jr. si è messo in luce al Torneo dell’Algarve: assist contro il Giappone, titolare contro l’Olanda, presenza costante in area di rigore. Gli osservatori lo descrivono come un centravanti moderno, freddo sotto porta, con buon senso tattico e fisico già strutturato. Il paragone con il padre è inevitabile, ma il suo percorso è appena iniziato. La vera sfida non sarà imitare CR7, bensì costruire un’identità propria, liberandosi dall’etichetta di "figlio di".