Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo Jr: mezza Europa in corsa per assicurarsi il 15enne

Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. Il cinque volte Pallone d’Oro è stato accostato al club della capitale francese spesso e non troppo tempo fa, ossia a gennaio 2025, mentre CR7 è stato davvero interessato al PSG in passato, nonostante abbia criticato in passato il livello della Ligue 1. Ora in lotta serrata con l'Al Hilal per il titolo di Saudi Pro League, ci sarebbe però una novità.

Secondo The Sun, uno dei principali tabloid in Inghilterra, suo figlio Cristiano Ronaldo Jr è finito nel mirino del club parigino. Attualmente all'Al-Nassr, il giocatore di 15 anni ha vissuto esperienze tra Juventus e Manchester United, seguendo di pari passo il cammino del papà, sognando ora di giocare con lui in Arabia Saudita. Ma questo potrebbe non accadere.

L'internazionale U16 portoghese potrebbe decidere di lasciare il nido e separarsi dagli insegnamenti quotidiani di CR7 per spiccare il volo altrove. Al PSG appunto, ma anche la Juventus e i Red Devils sono sempre al seguito del figlio d'arte che promette un grande futuro. Con Tottenham, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Hoffenheim, Inter, Atalanta e Salisburgo in lizza per ingaggiarlo.

L'ultima ad aggiungersi alla bagarre sarebbe proprio il PSG. Un interesse che non lo lascia indifferente, proprio come quelli del Real Madrid e del Bayern Monaco. Cristiano Ronaldo Jr vorrebbe crescere in un grande club europeo, assicura The Sun, mentre la famiglia teme che la presenza costante del padre lo porti a paragoni forzati che ne nuocerebbero l'evoluzione. Favorendo, tra l'altro, pressioni costanti.