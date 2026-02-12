Il figlio di Cristiano Ronaldo manca più volte il gol con il Portogallo U16, la nonna disperata

Convocato dal CT Filipe Ramos per unirsi al Portogallo Under 16 e disputare il torneo dell'Algarve, Cristianinho ha dato spettacolo. Il primogenito di Cristiano Ronaldo - a novembre aveva siglato il primo gol di categoria con la Nazionale - ha giocato contro il Giappone entrando al 27' per sostituire l'infortunato Rafael Cabral.

Il figlio di CR7 ha avuto due occasioni d'oro per segnare nel primo tempo, ma a tu per tu con il portiere avversario non ha trovato la via del gol. In generale però il Portogallo ha schiacciato gli avversari e Cristianinho non ha saputo trovare la rete personale. Eppure si è preso il momento da assist-man, offrendo la palla da gol per il compagno di squadra José Garrafa.

L'esterno dello Sporting ha insaccato la rete del raddoppio contro il Giappone al 60', poi Farinha ha chiuso il match sul 3-0 all'82'. Cristianinho ha avuto un'ultima grande chance per sbloccarsi sotto porta verso la fine della partita, ma il portiere nipponico ha sventato la minaccia con un'uscita efficace. Tutto sotto gli occhi disperati della nonna, nonché mamma di Ronaldo Dolores Aveiro, presente in tribuna al Complesso Sportivo di Vila Real de Santo António. Archiviata la gara col Giappone, adesso il Portogallo U16 sfiderà i Paesi Bassi il 17 febbraio.