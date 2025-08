Ufficiale Tagliafico torna subito al Lione dopo la scadenza: annunciato il nuovo accordo biennale

Nicolas Tagliafico torna all'Olympique Lione. Dopo essere rimasto libero dal 30 giugno al termine del precedente contratto, il terzino sinistro argentino ha firmato un nuovo accordo con la squadra allenata da Paulo Fonseca, prolungando la sua avventura fino al 30 giugno 2027. Un ritorno a tutti gli effetti per il campione del mondo 2022, che ha sempre manifestato la volontà di proseguire la sua carriera tra il Rodano e la Saona.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club francese ha annunciato con soddisfazione l’intesa con il 32enne, sottolineando il valore tecnico e umano del giocatore: “L’Olympique Lione è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Nicolas Tagliafico per altre due stagioni. Affidarsi a giocatori esperti come lui è parte integrante della strategia del club per accompagnare la crescita dei giovani talenti”.

Punto di riferimento della fascia sinistra nelle ultime stagioni, Tagliafico ha accumulato oltre 70 presenze con la maglia dell’OL e rappresenta uno dei leader dello spogliatoio. Il suo rinnovo è un segnale chiaro: il club vuole puntare sull’esperienza per costruire un gruppo competitivo, capace di coniugare maturità e prospettiva. Un tassello importante per la nuova stagione dei Gones.