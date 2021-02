Tifoso indiano vince 5.000 sterline scommettendo contro il Tottenham. E poi provoca Mourinho

Un ragazzo indiano ha pubblicato un annuncio sull'Enfield Independent (il quotidiano del centro sportivo del Tottenham) per ringraziare José Mourinho dopo aver vinto 5.000 sterline grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Brightton. Sahil Arora, 29 anni, è un tifoso del Manchester United di Nuova Delhi: per assicurarsi che il manager portoghese venisse a conoscenza di questa storia, ha contattato il giornale locale per far pubblicare a tutta pagina il seguente messaggio: "Caro José, questo annuncio è stato pagato con i soldi che ho vinto quando il Tottenham ha perso contro il Brighton. Qui c'è un trofeo speciale per ringraziarti. Potrebbe essere l'unico che vincerai in questa stagione".

So, I put an advert in @SpursOfficial's local newspaper to thank Jose Mourinho for winning me £5k on @Fantasy5Jackpot lmao 😂😂😂

My friend in London just sent it to me pic.twitter.com/8FXijTE2tR

— Sahil (@WigginSanity) February 3, 2021