Investitori del Qatar rilevano un club di 5ª divisione inglese: Andy Carroll primo acquisto

Il Qatar mette gli occhi sui club inglesi. Un consorzio di importanti investitori privati dello stato del Golfo Persico ha perfezionato l'acquisizione del 100% del Dagenham & Redbridge FC, club di quinta divisione.

Nello stesso giorno dell'acquisto societario, il club ha annunciato l'acquisto di Andy Carroll che ha firmato addirittura un contratto triennale. Lo stesso attaccante, stando a quanto riportato da Sky Sports, avrebbe acquistato delle quote di minoranza del Dag & Red.

Nell'ultima stagione, Carroll ha giocato nella quarta divisione francese vestendo i colori di una nobile decaduta come il Bordeaux. Nonostante le 11 reti in 23 partite, la squadra non è riuscita a centrare la promozione. In carriera Carroll ha vestito anche le maglie di Newcastle, Liverpool e West Ham, per citare le tappe più significative. E ha vestito in 9 occasioni la maglia della nazionale inglese, segnando 2 reti, partecipando anche a Euro 2012. "Sono più eccitato che mai" ha dichiarato il giocatore rilasciando alcune dichiarazioni a Sky Sports.

Il Dagenham & Redbridge Football Club è una squadra di Dagenham, quartiere sito nella zona est di Londra. Il club è stato fondato nel 1992 dalla fusione di 4 storiche società. Nella sua storia può vantare una partecipazione in League One, la terza divisione inglese e diversi campionati in League Two. L'ultima apparizione fra i professionisti nella stagione 2015/16.