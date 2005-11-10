Tottenham a secco di vittorie, oggi Liverpool-City: la situazione in Premier League
Daniele Najjar
Il Tottenham si scuote nell'orgoglio e pareggia in dieci contro undici, riprendendo il Manchester United sull'1-1 ad Old Trafford. La squadra di Roberto De Zerbi era andata sotto nel punteggio per effetto del gol di Mbuemo al 73'. Rosso diretto rimediato dall'ex Juventus Rodrigo Bentancur, protagonista di una lite furibonda con Luke Saw al 77'. Il centrocampista è stato mandato fuori per condotta violenta essendo andato a spingere in maniera palese l'avversario, iniziando così il diverbio, anche se Saw ne è uscito impunito. Gli Spurs però riprendono il match al 92' con il gol di Solanke, abile a colpire di testa su cross al bacio di Tonali. Il Tottenham abbandona così l'ultimo posto in classifica, pur inseguendo ancora la prima vittoria in campionato.
Oggi in Premier League spicca la sfida fra Liverpool e Manchester City. Ecco di seguito il programma della sesta giornata in corso.
La 6ª giornata di Premier League
Sabato 10 ottobre
Arsenal – Leeds 2-1
Aston Villa - Brentford 2-2
Chelsea - Bournemouth 5-1
Ipswich - Fulham 2-1
Sunderland - Brighton 0-2
Manchester United - Tottenham 1-1
Domenica 11 ottobre
Crystal Palace - Nottingham Forest ore 15:00
Hull City - Everton ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
Lunedì 12 ottobre
Coventry - Newcastle United ore 21:00
La classifica di Premier League
Manchester City - 15 punti
Arsenal - 15 punti*
Brighton - 13 punti*
Brentford - 10 punti*
Chelsea - 10 punti*
Leeds - 9 punti*
Liverpool - 9 punti
Everton - 9 punti
Hull City - 8 punti
Newcastle - 8 punti
Ipswich - 9 punti*
Manchester United - 6 punti*
Nottingham - 5 punti
Aston Villa - 5 punti*
Sunderland - 4 punti*
Crystal Palace - 4 punti
Bournemouth - 3 punti*
Tottenham - 3 punti*
Coventry - 3 punti
Fulham - 2 punti
* una gara in più