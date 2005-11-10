Ufficiale Tris di rinnovi in casa Brentford: contratto annuale per Dasilva, Henry e Jensen

Dopo aver sfiorato la qualificazione alle coppe europee il Brentford ha annunciato sui proprio canali ufficiali la conferma di tre calciatori: Josh Dasilva, Rico Henry e Mathias Jensen resteranno infatti in forza al club inglese per un’altra stagione dopo che i Bees hanno esercitato la clausola per il prolungamento dei loro contratti. Lo comunica lo stesso club con una nota ufficiale:

“Il Brentford ha esercitato l'opzione prevista nei contratti di Josh Dasilva, Rico Henry e Mathias Jensen. I contratti dei tre giocatori, tutti e tre in forza da tempo, sono stati prolungati fino alla fine della stagione 2026/27.

Tutti e tre i giocatori sono stati elementi chiave della squadra che ha ottenuto la promozione in Premier League per la prima volta nella storia del club nel 2021 e da allora hanno contribuito in modo significativo a consolidare la permanenza del Brentford nella massima serie”.

Da Silva, centrocampista classe ‘98 arrivato nel 2018 dall’Arsenal, nell’ultima stagione è sceso in campo solamente due volte a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione; Mathias Jensen, centrocampista centrale classe ‘96, proseguirà invece la sua avventura iniziata nel 2019 dopo essere stato uno dei punti cardine di questa stagione con 42 presenze e cinque reti nelle varie competizioni; infine il terzino mancino classe ‘97 inizierà il suo decimo anno col Brentford dopo aver collezionato 30 presenze nell’ultima annata.