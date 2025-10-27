Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Josh Dasilva torna al Brentford. Il centrocampista firma un nuovo contratto fino a giugno

Josh Dasilva torna al Brentford. Il centrocampista firma un nuovo contratto fino a giugnoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Josh Dasilva ha firmato un nuovo contratto con il Brentford fino al termine della stagione, con un’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Il centrocampista, il cui precedente accordo era scaduto in estate, ha continuato a lavorare con il club per completare la riabilitazione dopo la grave lesione ai legamenti del ginocchio subita nel febbraio 2024, e ora prolunga ufficialmente la sua permanenza a ovest di Londra.

L’allenatore dei Bees, Keith Andrews, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: "Volevo che questo rinnovo si concretizzasse. Josh è fondamentale per il gruppo, lo abbiamo coinvolto molto nel nuovo percorso del club. È un ragazzo intelligente, che conosce e ama il Brentford, e questo conta. Ma la cosa più importante è riportarlo in campo: se tornerà al livello di un tempo, sarà una risorsa enorme per noi".

Cresciuto nell’Academy dell’Arsenal, dove è rimasto per 12 anni, Dasilva è approdato al Brentford nel 2018, a 19 anni. La stagione 2019/20 è stata quella della consacrazione: 10 gol e un ruolo chiave nella corsa dei Bees fino alla finale playoff di Championship, persa contro il Fulham a Wembley.

Dopo un lungo stop per un infortunio all’anca nel 2021, il centrocampista è tornato protagonista in Premier League nel 2022/23, con 36 presenze su 38. Tuttavia, nuovi guai fisici lo hanno frenato: prima un problema al bicipite femorale, poi la rottura del crociato. Ora, a 27 anni, Dasilva è pronto a scrivere l’ottava stagione con la maglia del Brentford, con l’obiettivo di tornare protagonista in campo.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
FIFPRO, svelata la lista dei 26 candidati per il "World 11” del 2025: c'è anche Modric... FIFPRO, svelata la lista dei 26 candidati per il "World 11” del 2025: c'è anche Modric
Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra U15: milita nelle giovanili... Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra U15: milita nelle giovanili del Chelsea
Il Barcellona può sorridere dopo il k.o. nel Clasico: Lewandowski è vicino al rientro... Il Barcellona può sorridere dopo il k.o. nel Clasico: Lewandowski è vicino al rientro
Tragedia nel calcio spagnolo: muore a 15 anni Casado, promessa del Real Saragozza... Tragedia nel calcio spagnolo: muore a 15 anni Casado, promessa del Real Saragozza
Turchia, scandalo scommesse: oltre 500 arbitri coinvolti. La Federcalcio: "Crisi... Turchia, scandalo scommesse: oltre 500 arbitri coinvolti. La Federcalcio: "Crisi senza precedenti"
Le polemiche del Clasico sono già alle spalle: Yamal pronto a farsi un regalo da... Le polemiche del Clasico sono già alle spalle: Yamal pronto a farsi un regalo da 11 milioni
Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta... Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta diviso
Gary Neville è finito nel mirino dei nazionalisti inglesi: “Mi accusano di tradimento"... Gary Neville è finito nel mirino dei nazionalisti inglesi: “Mi accusano di tradimento"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.1 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.2 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.3 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.4 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.5 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.6 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.7 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, giusto il cambio. Roma, Gasperini è un genio"
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Tudor ha commesso degli errori, ma quelli della società sono peggiori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"
Immagine news Serie A n.3 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine news Serie A n.4 La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi aspetti"
Immagine news Serie A n.6 Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Immagine news Serie C n.2 Picerno, innesto d'esperienza fra i pali: ha firmato l'ex Parma Marcone. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Fine del digiuno per Stefano Okaka. Dopo 962 giorni torna al gol e regala la vittoria al Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Falcinelli: “Tornare in campo la mia scintilla. Darò tutto per risalire in Serie B”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Fabio Gallo imbattuto da 45 partite: dall'Entella al Vicenza senza sconfitte
Immagine news Serie C n.6 Passeri dopo il derby Ascoli-Sambenedettese: "Abbiamo vinto! Vi voglio bene a tutti”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Fare il tedoforo mi mette i brividi. Domani spazio per chi ha giocato meno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Fin da bambine ammiravamo il Brasile per le sue qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?