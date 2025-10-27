Ufficiale Josh Dasilva torna al Brentford. Il centrocampista firma un nuovo contratto fino a giugno

Josh Dasilva ha firmato un nuovo contratto con il Brentford fino al termine della stagione, con un’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Il centrocampista, il cui precedente accordo era scaduto in estate, ha continuato a lavorare con il club per completare la riabilitazione dopo la grave lesione ai legamenti del ginocchio subita nel febbraio 2024, e ora prolunga ufficialmente la sua permanenza a ovest di Londra.

L’allenatore dei Bees, Keith Andrews, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: "Volevo che questo rinnovo si concretizzasse. Josh è fondamentale per il gruppo, lo abbiamo coinvolto molto nel nuovo percorso del club. È un ragazzo intelligente, che conosce e ama il Brentford, e questo conta. Ma la cosa più importante è riportarlo in campo: se tornerà al livello di un tempo, sarà una risorsa enorme per noi".

Cresciuto nell’Academy dell’Arsenal, dove è rimasto per 12 anni, Dasilva è approdato al Brentford nel 2018, a 19 anni. La stagione 2019/20 è stata quella della consacrazione: 10 gol e un ruolo chiave nella corsa dei Bees fino alla finale playoff di Championship, persa contro il Fulham a Wembley.

Dopo un lungo stop per un infortunio all’anca nel 2021, il centrocampista è tornato protagonista in Premier League nel 2022/23, con 36 presenze su 38. Tuttavia, nuovi guai fisici lo hanno frenato: prima un problema al bicipite femorale, poi la rottura del crociato. Ora, a 27 anni, Dasilva è pronto a scrivere l’ottava stagione con la maglia del Brentford, con l’obiettivo di tornare protagonista in campo.