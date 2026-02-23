Juventus, un emissario bianconero ha seguito Olympiacos-Bayer: due greci nel mirino
Ernest Poku, ma non solo. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma a lungo sulla presenza di un emissario della Juventus durante il playoff di Champions tra Olympiacos e Bayer Leverkusen della scorsa settimana ad Atene. Nel mirino c'era sicuramente l’esterno rossonero classe 2004 olandese, autore di 5 gol e 5 assist finora in stagione, seguito nelle ultime settimane anche dal Napoli. Poi, però, pure altri due calciatori.
Tra le fila del club greco piace infatti alla Vecchia Signora il Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, metronomo classe 2006 che fa già gola alle big inglesi e al PSG. Se parte Mattia Perin (occhio a Genoa e Fiorentina), attenzione anche al suo compagno di squadra Konstantinos Tzolakis, portiere classe 2002 che difende i pali biancorossi.
