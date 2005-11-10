Milinkovic-Savic, niente Hull City: gli inglesi chiudono per Tzolakis dall'Olympiacos

Tzolakis è vicino al trasferimento all'Hull City. Il portiere dell'Olympiacos farà le visite mediche, dopo essere stato seguito anche dall'Inter.

L'Hull City è pronto a chiudere per Konstantinos Tzolakis. Il portiere dell'Olympiacos, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il club neopromosso in Premier League, ultimo passo prima della firma sul contratto. Il ventitreenne, nazionale greco, è in scadenza tra un anno con il club del Pireo.

Dall'Inter all'Hull City: Tzolakis cambia destinazione

Il nome di Tzolakis era finito nei mesi scorsi anche sul taccuino dell'Inter, che lo aveva valutato per rinforzare il reparto portieri. I nerazzurri hanno poi scelto di virare su Ivan Provedel, chiudendo l'operazione e liberando di fatto la strada all'Hull City. Nei giorni scorsi il proprietario del club inglese, Acun Ilicali, aveva anticipato sui social che la società era "al 90%" per la definizione dell'acquisto di un calciatore greco, riferimento che trovava piena corrispondenza proprio con Tzolakis.

Prima il greco, poi sfuma Milinkovic-Savic

Prima di affondare il colpo per l'estremo difensore dell'Olympiacos, l'Hull City aveva valutato anche Vanja Milinkovic-Savic, che pare destinato a lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. La società inglese ha però deciso di cambiare obiettivo, puntando con decisione su Tzolakis, che salvo sorprese diventerà presto il nuovo numero uno della formazione allenata per il ritorno in Premier League.