Il Napoli tornerà a investire sugli U23: Tzolakis e Poku nel mirino, occhi pure su Akliouche
Il Napoli tornerà a investire da questa estate con ogni probabilità sugli Under 23. Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei prospetti più interessanti che viene tenuto d'occhio è Konstantinos Tzolakis, portiere greco dell'Olympiacos. Il suo contratto scadrà nel 2027 e questo fa gola a molti, tra cui anche gli azzurri, che, insieme ad Arsenal e Liverpool, stanno pensando di acquistarlo a luglio.
L'attenzione è ovviamente alta anche per quanto riguarda il reparto offensivo. In questo senso piace molto Ernest Poku del Bayer Leverkusen, che in Germania ha già segnato 6 gol e servito 8 assist. Più complicato arrivare a Maghnes Akliouche del Monaco, accostato diversi mesi fa pure a Inter e Milan, che però hanno dovuto desistere davanti alle richieste altissime del club del Principato.
Praticamente nessuno è certo del posto in attacco, tranne due calciatori. Il primo è ovviamente Rasmus Hojlund, il cui rendimento non è in discussione, mentre il secondo è Matteo Politano, una risorsa importantissima che però avrà un anno in più sulle gambe e già quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo. Dovranno guadagnarsi la riconferma invece Alisson Santos e Giovane, arrivati nel mercato di gennaio. L'ex Verona sta deludendo, l'ex Sporting CP invece ha avuto un impatto pazzesco, ma dovrà dar seguito ai progressi mostrati.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.