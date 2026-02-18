Il Napoli tornerà a investire sugli U23: Tzolakis e Poku nel mirino, occhi pure su Akliouche

Il Napoli tornerà a investire da questa estate con ogni probabilità sugli Under 23. Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei prospetti più interessanti che viene tenuto d'occhio è Konstantinos Tzolakis, portiere greco dell'Olympiacos. Il suo contratto scadrà nel 2027 e questo fa gola a molti, tra cui anche gli azzurri, che, insieme ad Arsenal e Liverpool, stanno pensando di acquistarlo a luglio.

L'attenzione è ovviamente alta anche per quanto riguarda il reparto offensivo. In questo senso piace molto Ernest Poku del Bayer Leverkusen, che in Germania ha già segnato 6 gol e servito 8 assist. Più complicato arrivare a Maghnes Akliouche del Monaco, accostato diversi mesi fa pure a Inter e Milan, che però hanno dovuto desistere davanti alle richieste altissime del club del Principato.

Praticamente nessuno è certo del posto in attacco, tranne due calciatori. Il primo è ovviamente Rasmus Hojlund, il cui rendimento non è in discussione, mentre il secondo è Matteo Politano, una risorsa importantissima che però avrà un anno in più sulle gambe e già quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo. Dovranno guadagnarsi la riconferma invece Alisson Santos e Giovane, arrivati nel mercato di gennaio. L'ex Verona sta deludendo, l'ex Sporting CP invece ha avuto un impatto pazzesco, ma dovrà dar seguito ai progressi mostrati.