ufficiale Bayern Monaco, blindato il giovane Kratzig: contratto fino al 2027

Il Bayern Monaco ha annunciato sui propri canali il rinnovo di contratto di Frans Kratzig. Il terzino sinistro classe 2003, arrivato sei anni fa dal Norimberga, in questa stagione è stato promosso in prima squadra dove ha già collezionato due presenze: una in Bundesliga nel 7-0 contro il Bochum e una in DFB Pokal contro il Munster in cui ha anche segnato un gol nel 4-0 finale. Il calciatore si è legato al club bavarese fino al 2027.