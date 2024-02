Ufficiale Innesto in difesa per l'Austria Vienna, il nuovo terzino arriva dal Bayern Monaco

Frans Kratzig è ufficialmente un nuovo difensore dell'Austria Vienna. Nell'ultimo giorno di calciomercato a disposizione, il club austriaco ha reso noto l'accordo col Bayern Monaco per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione del difensore 21enne che a Monaco di Baviera, sotto la direzione di Thomas Tuchel, ha collezionato sette presenze: quattro in Bundesliga, due in Coppa di Germania e una in UEFA Champions League .

Queste le prime dichiarazioni del calciatore da tesserato dell'Austria Vienna: “Penso di avere qui l'occasione perfetta per crescere ulteriormente e giocare, ma allo stesso tempo anche pdi aiutare il club. La mia prima impressione è molto buona, i colloqui con i responsabili e soprattutto con l'allenatore Michael Wimmer, che conosco da Norimberga, sono stati fantastici. Voglio assolutamente aiutare la squadra: questo è il primo pensiero che mi viene in mente. Ovviamente voglio accumulare minuti di gioco, ma ora si tratta di dimostrare con questo club davvero fantastico che possiamo giocare al top: ecco perché sono qui”. Krätzig è un calciatore su cui il Bayern Monaco punta molto e, per questo motivo, ha recentemente blindato il calciatore con un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2027.

𝗛𝗲𝗿𝘇𝗹𝗶𝗰𝗵 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗪𝗶𝗲𝗻, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘀! 👋💜 Austria Wien leiht Frans Krätzig bis zum Ende der laufenden Saison vom @FCBayern aus. Der 21-Jährige absolviert heute sein erstes Training mit den Veilchen. 👉 https://t.co/AQAw0eR8Ys#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/hcaD4Cm310 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 6, 2024

In Austria la sessione invernale di calciomercato chiuderà questa sera. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Austria: chiusura 6 febbraio.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.