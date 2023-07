ufficiale Bayern Monaco, Christoph Freund è il nuovo ds. Entrerà in carica a settembre

Dopo le indiscrezioni emerse in mattinata, rilanciate da TMW, il Bayern Monaco ha annunciato l'erede di Hasan Salihamidzic: Christopher Freund. L'austriaco, ds del Red Bull Salisburgo, sarà il nuovo direttore sportivo dei bavaresi ed entrerà in carica il prossimo primo settembre. "Siamo lieti che con Christoph Freund siamo stati in grado di reclutare un direttore sportivo così esperto e di successo per l'FC Bayern", ha detto il CEO del Bayern Jan-Christian Dreesen. "Siamo convinti che sia la persona giusta per continuare a rafforzare la squadra insieme al team di allenatori attorno a Thomas Tuchel e al direttore tecnico Marco Neppe. È stato concordato di comune accordo con l'FC Red Bull Salzburg, dove Christoph Freund ha svolto un ottimo lavoro, che gestirà ancora completamente l'attuale periodo di mercato a lungo termine e si unirà a noi solo all'inizio di settembre. Vorremmo anche cogliere l'occasione per ringraziare l'amministratore delegato Stephan Reiter per le discussioni costruttive".

Tocca poi a Freund parlare per la prima volta da futuro direttore del Bayern: "Dopo i colloqui con i responsabili dell'FC Bayern, mi è stato chiaro che volevo affrontare questa nuova sfida. Non vedo davvero l'ora di fare tutto con tutta la mia energia e passione dal 1 settembre per garantire che questo club continui ad avere così tanto successo in futuro, continui a giocare ai massimi livelli internazionali e ispiri i suoi tifosi con un calcio attraente. Per me è importante che un club abbia un'identità e l'FC Bayern lo rappresenta sicuramente. Sono molto grato al Salisburgo per 17 anni di successi ed emozioni, e durante questo periodo di trasferimento farò tanto per il club quanto sono noto per fare".