Ufficiale Il New York City si porta avanti, ufficiale Traoré dal Basilea: "Perché è l'opportunità giusta"

"Il New York City FC ha annunciato oggi di aver acquistato l'attaccante Bénie Traoré dal club svizzero Basilea, con un contratto valido fino alla stagione 2029/2030 e un'opzione per il 2030/2031". L'annuncio ufficiale del club statunitense, in pieno corso di svolgimento dei Mondiali, ufficializza così l'arrivo dell'ala sinistra ivoriana reduce da 11 gol e 5 assist la scorsa stagione con la maglia della società elvetica. Un'operazione da quasi 9 milioni di euro, si vocifera.

Il giocatore - legato dunque da un contratto quadriennale con opzione di prolungamento di ulteriori 12 mesi - raggiungerà la MLS una volta ricevuto il certificato di trasferimento internazionale e il visto per accedere agli USA.

Nelle sue due stagioni con il Basilea, Traoré ha collezionato 80 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto 25 reti e 15 assist. L'attaccante è stato protagonista di una straordinaria stagione 2024/2025 con il Basilea, contribuendo a guidare il club alla conquista del suo 21° campionato di Super League svizzera.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bénie al New York City FC", ha dichiarato il direttore sportivo Todd Dunivant. "Bénie porta velocità, versatilità e una comprovata capacità di andare a segno. Oltre a quanto offre sul campo, Bénie arricchirà anche il nostro spogliatoio e la cultura di squadra grazie alla sua personalità trascinante e alla sua mentalità orientata al collettivo".

"Sono entusiasta di unirmi al New York City FC e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera", ha dichiarato il nuovo arrivato. "Lo stile di gioco, l'ambizione del club e la fiducia che mi è stata dimostrata hanno reso questa l'opportunità giusta. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro, aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e lottare per i trofei".