Ufficiale Lo Zenit ufficializza un colpo da 15 milioni: ecco il 22enne bomber Felipe Augusto

Felipe Augusto è un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo, vincitore del massimo campionato al termine della stagione, ha ufficializzato l'accordo definitivo per il passaggio del centravanti brasiliano, classe 2004: un affare da 15 milioni di euro, stando alle indiscrezioni. "L'accordo con il giocatore prevede una formula 4+1", vale a dire un contratto firmato dal giocatore con i Blu-bianco-azzurri fino al 2030 con opzione di estensione di altri 12 mesi.

Felipe Augusto è nato il 18 febbraio 2004 a San Paolo, in Brasile. Fin da piccolo Felipe si è appassionato al calcio, e con successo, visto che è stato ammesso all'accademia del San Caetano. Il giocatore ha attirato rapidamente l'attenzione di club ancora più blasonati: già nel 2017, quando Felipe Augusto aveva 13 anni, si è fatto avanti il Corinthians. Due anni dopo, gli osservatori del settore giovanile del Corinthians hanno capito chiaramente di aver fatto la scelta giusta: Felipe Augusto ha segnato 24 gol nel campionato giovanile di San Paolo, laureandosi capocannoniere del torneo.

Dalle giovanili del Corinthians al palcoscenico di San Pietroburgo: la scalata di Felipe Augusto è ufficialmente tinta di blu-bianco-azzurro. L'ascesa del promettente attaccante brasiliano inizia nel giugno 2021 con l'esordio in prima squadra al posto di Jô, per poi sbloccarsi a livello internazionale nel giugno 2023 in Coppa Libertadores contro gli uruguaiani del Liverpool. Nel mercato invernale successivo, il classe 2004 vola in Europa al Cercle Bruges e brilla in Conference League firmando 3 marcature. Le sue doti atletiche e la sua duttilità convincono il Trabzonspor di Fatih Tekke a scommettere su di lui: 13 reti stagionali (settimo nella classifica marcatori). Oggi, invece, Felipe Augusto affronta una nuova e inedita avventura allo Zenit San Pietroburgo.