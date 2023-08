ufficiale Bayern Monaco, Tillman in prestito con diritto di riscatto al PSV: indosserà il 10

Dopo il prestito ai Rangers di Glasgow, Malik Tillman lascia di nuovo il Bayern Monaco temporaneamente. Il trequartista classe 2002 vola nei Paesi Bassi, dove ad accoglierlo c'è il PSV Eindhoven. La notizia è ufficiale, ad annunciarlo è lo stesso club olandese con una nota ufficiale, nella quale viene specificato che nell'accordo con i bavaresi il PSV è riuscito a strappare anche un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo.

Il nazionale statunitense è cresciuto nel settore gioanile del Bayern Monaco e ha fatto il suo esordio in Bundesliga nel 2021. Nell'ultima parentesi in prestito ai Rangers ha fatto molto bene, segnando dieci rete in ventotto presenze nel campionato scozzese. Al PSV Tillman indosserà una maglia pesante: la numero 10.