ufficiale Chelsea, il secondo portiere arriva dalla MLS: ecco Petrovic dal New England

La rivoluzione tra i pali in casa Chelsea è completa. Dopo aver ceduto Kepa Arrizabalaga al Real Madrid in prestito ed Edouard Mendy a titolo definitivo all'Al Ahli, dopo aver acquistato Robert Sanchez dal Brighton per circa 25 milioni di sterline, i Blues chiudono il mercato tra i pali con l'arrivo del secondo portiere.

E' ufficiale, Djordje Petrovic è un nuovo portiere del club londinese. Arriva dalla MLS, New England Revolution, ha 23 anni ed è serbo. Un percorso insolita, che l'ha portato negli Stati Uniti dopo le giovanili al Cukaricki. Ora l'avventura in Inghilterra, in Premier League, da vice del Chelsea.