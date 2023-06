UFFICIALE: Crystal Palace, rinnova uno dei giocatori più esperti della squadra

Il Crystal Palace ha annunciato di aver rinnovato il contratto di uno dei veterani della propria squadra. Il terzino Joel Ward (classe 1989) vestirà la maglia delle Eagles anche nella stagione 2023/2024.

Wardy 🥰

Joel Ward has signed a new contract that extends his time with us until summer 2024 ❤️💙

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 9, 2023