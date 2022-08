ufficiale Everton, altro giro in prestito per Nkounkou. Stavolta giocherà nel Cardiff

Reduce da una stagione giocata in prestito in Belgio, allo Standard Liegi, per il terzino sinistro Niels Nkounkou, classe 2000 franco-congolese, è pronta un’altra esperienza lontano dall’Everton. Ancora a titolo provvisorio: è stato girato in prestito al Cardiff, in seconda serie inglese, fino al termine del campionato.