ufficiale Finisce un'era per il Liverpool. A fine stagione salutano quattro giocatori storici

Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain lasceranno il Liverpool al termine del contratto, in scadenza il 30 giugno. Lo rende noto il club che ha ringraziato i quattro giocatori, protagonisti di un periodo d'oro per i reds che li ha visti vincere la Champions League del 2019 e successivamente il Mondiale per Club e la Premier League, riportando il Liverpool sul tetto d'Inghilterra dopo 30 anni.