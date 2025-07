Ufficiale Ivan Rakitic riparte con un nuovo ruolo: è il nuovo direttore tecnico dell’Hajduk

Ivan Rakitic ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dieci giorni fa e ieri è stato annunciato come nuovo direttore tecnico dell’Hajduk Spalato. L’ex fuoriclasse croato entra quindi a far parte dello staff dirigenziale del club dalmata, dove collaborerà direttamente con il direttore sportivo Goran Vučević, occupandosi in particolare della prima squadra e del gruppo tecnico.

Con un passato glorioso alle spalle - tra Siviglia, Barcellona e la Nazionale croata - Rakitić porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale, una fitta rete di contatti e una profonda conoscenza del calcio ad alto livello. Il suo arrivo rappresenta un importante passo strategico per l’Hajduk, deciso a consolidare la propria struttura sportiva.

"Ringrazio il presidente Ivan Bilić e il direttore sportivo Goran Vučević per la fiducia. Voglio aiutare l’Hajduk: questa è la mia unica motivazione. Sono pronto a lavorare con impegno totale affinché il club cresca. Metterò a disposizione le mie competenze, la mia esperienza e i miei contatti nel mondo del calcio. Ai tifosi prometto che lo stesso sudore e la stessa dedizione che ho mostrato da giocatore continueranno in questo nuovo ruolo", ha dichiarato Rakitić dopo la firma del contratto. L’Hajduk mantiene così una delle figure più iconiche del calcio croato.