ufficiale Galatasaray, colpo a centrocampo: dal Porto arriva Sergio Oliveira

vedi letture

Colpo in entrata per il Galatasaray che ha fatto sapere che il nuovo acquisto Sergio Oliveira ha superato le visite mediche. Il centrocampista classe 1992, nell’ultima stagione alla Roma, arriva dal Porto. Per il calciatore contratto per quattro stagioni.