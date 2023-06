ufficiale Il Lione saluta Moussa Dembele. L'attaccante lascia a parametro zero

Moussa Dembélé lascia il Lione. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato e il club lo ringrazia con un comunicato ufficiale. Classe 1996, il centravanti era approdato all'OL nel 2018 dal Celtic. In mezzo a questi cinque anni c'è un prestito di sei mesi all'Atlético Madrid. Nell'ultima stagione per lui solo 3 reti in 28 partite, contando tutte le competizioni.