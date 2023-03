ufficiale Islanda, esonerato Arnard Vidarsson. Era in carica da dicembre 2020

vedi letture

La Federcalcio islandese ha preso la decisione di sollevare Arnar Þór Viðarsson dal suo incarico di allenatore della Nazionale. L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali: "Inizia ora la ricerca del suo successore. Il consiglio valuta questo passaggio necessario nell'interesse della squadra. Vogliamo mantenere la possibilità di raggiungere i risultati necessari per riportare la squadra in alto. Questa è stata ovviamente una decisione difficile, ma la riteniamo necessaria e corretta. Arnar ha fatto molte cose buone e merita un elogio per il suo lavoro, svolto spesso in situazioni difficili. Ora andremo subito a cercare il suo successore per iniziare i preparativi per le prossime partite della squadra che si svolgeranno quest'estate", ha affermato Vanda Sigurgeirsdóttir, presidente federale

Per Vidarsson, in carica dal dicembre 2020, 31 partite alla guida dell'Islanda con un bilancio di 8 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte.