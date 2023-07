ufficiale L'Al Ahli annuncia il nuovo allenatore: triennale all'ex Salisburgo Jaissle

Matthias Jaissle non è più l'allenatore del Salisburgo da stamattina e da oggi pomeriggio è diventato ufficialmente il tecnico dell'Al Ahli. Il manager tedesco, 35 anni, ha accettato l'offerta presentatagli dall'Al Ahli e ha deciso di lasciare il club austriaco a poche ore dall'inizio dell'avventura in campionato.

I dettagli

Il club saudita ha annunciato poco fa l'ingaggio di Jaissle. A 35 anni il tedesco, prodotto della galassia Red Bull, ha deciso di cedere alle chiamate dall'Arabia Saudita. Lascia il Salisburgo e firma un contratto fino al 2026 con l'Al-Ahli. Colpi non solo in campo, dunque, il sodalizio della Saudi League si rinforza anche in panchina.