La stellina Yamal si lega al Barcellona, ha firmato il rinnovo di contratto

Era già tutto pronto per l'annuncio, stamattina era in sede per mettere la firma sul rinnovo che ora è anche ufficiale: il Barcellona blinda Lamine Yamal, la sua nuova baby stellina. Classe 2007 di grande talento e precocità, è già nel giro della prima squadra blaugrana dal termine della passata stagione e in questa sta trovando conferme e consacrazioni. Ha firmato un nuovo contratto che lo lega al Barcellona fino al 30 giugno 2026 con clausola da 1 miliardo di euro, di seguito l'annuncio che è stato dato sui social.