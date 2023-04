ufficiale Locadia dall'Iran alla Cina. La promessa mancata olandese firma con il Cangzhou

Ha lasciato in estate la Germania (era del Bochum) per tentare l'avventura in Iran, dopo pochi mesi Jurgen Locadia cambia ancora squadra ma rimane lontano dall'Europa e va in Cina. Ufficiale il trasferimento al Cangzhou Mighty Lions, dell'olandese classe 1993, promessa non del tutto realizzata del calcio del suo paese, cresciuto al PSV e passato anche dal Brighton. Ha firmato nelle scorse ore.