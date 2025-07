Ufficiale Reims, il nazionale ivoriano Kipré va in prestito all'Ipswich Town: "Qui per lavorare sodo"

Dopo una stagione trascorsa allo Stade de Reims, Cédric Kipré si trasferisce in prestito all'Ipswich Town in Championship. Si tratta di un ritorno nella seconda divisione inglese, essendo arrivato al Reims a parametro zero dal West Bromwich la scorsa stagione.

"Le sue prestazioni in questo campionato competitivo saranno attentamente monitorate dalla SDR", ha assicurato il club di Reims nel suo comunicato stampa.

Le parole di Kipré

Parlando ai canali ufficiali del club, il difensore ivoriano ha detto: "Ho parlato con il direttore e mi è piaciuto molto quello che ha detto sul suo modo di lavorare. Lui vuole lavorare sodo, e anche io voglio lavorare sodo".

La nota dell'Ipswich Town

Ecco di seguito la nota del club: "L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'arrivo in prestito di Cédric Kipré. Il difensore 28enne è arrivato dal club francese Reims e trascorrerà la stagione 2025/26 al Portman Road.

Difensore centrale potente, Cédric è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, ma ha esordito nel calcio professionistico con il Corby Town.

Nel 2017 firmò per il Motherwell e un anno dopo tornò a sud del confine scozzese, firmando un contratto triennale con il Wigan Athletic.

Dopo due anni con i Latics, Cédric ha firmato per il West Bromwich Albion e nella stagione 2023/24 si è aggiudicato sia il premio di Giocatore della Stagione dei Giocatori che quello di Giocatore della Stagione dei Tifosi.

Ha inoltre prestato il suo impiego allo Charleroi e al Cardiff City mentre era ancora in forza al West Brom.

Nel luglio 2024 Cédric è tornato in Francia firmando per il Reims e nella stagione 2024/25 ha collezionato 28 presenze con i biancorossi in Ligue 1.

Il difensore ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Costa d'Avorio il mese scorso, giocando tutti i 90 minuti di un'amichevole contro la Nuova Zelanda.

Alto 1,93 m e con 174 presenze in campionato, Cédric rafforzerà le opzioni difensive del Town per la stagione".