ufficiale Rinforzo per il Metz: arriva lo svincolato Jemerson, firma fino a giugno

Rinforzo d'esperienza per il Metz terzultimo in classifica in Ligue 1 dopo nove giornate. Il club francese ha infatti ingaggiato Jemerson, ex difensore del Monaco che si era svincolato qualche settimana fa dal Corinthians. Il giocatore brasiliano ha firmato un contratto fino al termine della stagione.