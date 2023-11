ufficiale Simeone rinnova con l'Atletico. Il Cholismo biancorosso può durare fino a 16 anni

La notizia era nell’aria. Adesso è arrivata l’ufficialità. Diego Simeone si lega ulteriormente all’Atletico Madrid. Il tecnico argentino, sempre più simbolo dei Colchoneros, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027 con il club della capitale spagnola dando ulteriore continuità al progetto iniziato nel 2011. Dodici anni alla guida dei biancorossi e adesso altri quattro anni per l’ex centrocampista della Lazio.

I successi

Tanti successi per lui in sella all’Atletico. Nelle 642 partite che lo hanno visto a bordo campo dare indicazioni con la solita veemenza e passione che lo contraddistingue, Simeone ha vinto due titoli di campione di Spagna, una Coppa del Re, due Europa League, due Supercoppe Europee e una Supercoppa di Spagna. A questa vanno aggiunte anche due finali di Champions League concluse in maniera amara, perse per mano dei cugini del Real.