ufficiale Siviglia, è Nyland l'erede di Bono. Il portiere norvegese era svincolato

vedi letture

Il Siviglia ha trovato il sostituto di Bono. Parliamo di Orjan Nyland, portiere di 32 anni rimasto libero dopo la fine della sua esperienza al Lipsia. Nella scorsa stagione, con il club tedesco ha collezionato appena 3 presenze tra tutte le competizioni e ora punta finalmente a giocare con continuità.

Prima del Lipsia, Nyland ha giocato per tanti anni in Inghilterra vestendo le maglie di Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading. Per lui inizia la prima avventura in Spagna, con il Siviglia che ne ha annunciato così l'arrivo sui propri canali social.