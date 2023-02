Axel Tuanzebe lascia il Manchester United. Il difensore inglese (nato in Congo), classe 1997, terminerà la stagione con lo Stoke City, in Championship. Si tratta di un prestito secco, senza opzione d'acquisto. Tuanzebe, un anno fa, fu prestato al Napoli.

➡️ Axel Tuanzebe has joined Stoke City on loan for the remainder of 2022/23.

Good luck, Ax 💪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023