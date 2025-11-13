Tuanzebe accusa lo United di "negligenza medica": chiesto risarcimento milionario

Axel Tuanzebe, ex difensore del Manchester United oggi al Burnley, ha avviato una causa legale da un milione di sterline (circa 1,13 milioni di euro) contro il suo ex club, accusandolo di "negligenza medica", come riportato dal Daily Mail. Secondo il giocatore, la gestione delle sue numerose lesioni all'epoca ha provocato problemi fisici gravi e duraturi, impedendogli di giocare ora "senza restrizioni o dolori".

Formatosi nelle giovanili del Manchester United dall’età di 8 anni e diventato professionista nel gennaio 2017, Tuanzebe ha subito diversi infortuni importanti, tra cui una frattura nella parte bassa della schiena nel gennaio 2020. Questa lesione, secondo l’accusa, sarebbe diventata cronica nel luglio 2022 a seguito di una nuova frattura sul lato opposto. Nella denuncia depositata presso l’Alta Corte lo scorso luglio, il difensore e il suo team legale sottolineano la mancanza di adeguato periodo di recupero e l’assenza di consulti con specialisti in chirurgia spinale sportiva durante il primo infortunio. A loro avviso, un trattamento corretto avrebbe potuto evitare la cronicizzazione della lesione e permettere a Tuanzebe di proseguire la carriera al massimo livello senza limitazioni.

La vicenda solleva interrogativi sulle responsabilità dei club nei confronti dei giocatori in tema di infortuni e cura. L’esito della causa potrebbe avere conseguenze significative non solo per Tuanzebe, ma anche costituire un precedente.