Un talento croato raggiunge Manolas e Pjanic. Katinic firma con lo Sharjah

In molti lo ritenevano il naturale sostituto di Josko Gvardiol, trasferitosi al Manchester City per una cifra mostruosa. Invece, Maro Katinic non è riuscito a imporsi nella Dinamo Zagabria: il club croato ha interrotto il prestito del 19enne difensore (si era trasferito a gennaio all'NK Bravo, in Slovenia) e lo ha ceduto a titolo definitivo allo Sharjah FC, squadra degli Emirati Arabi dove giocano Manolas, Pjanic e Marega. Il trasferimento è costato un milione di euro.