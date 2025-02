Ufficiale Un colpo per la Premier: il Blackburn prende in prestito Dennis dal Nottingham Forest

vedi letture

Colpaccio del Blackburn. La squadra attualmente al quinto posto nel campionato di Championship inglese ha reso noto di aver ingaggiato Emmanuel Bonaventure Dennis: il Nottingham Forest presta nuovamente l'attaccante nigeriano, che in questa stagione non è mai sceso in campo.

Dennis, 27 anni, era esploso con la maglia del Bruges ma non è riuscito a confermarsi né in Germania (Colonia), né in Inghilterra, dove ha giocato anche con il Watford. Per lui anche un'esperienza in Turchia, con il Basaksehir.