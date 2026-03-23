Uruguay, i convocati di Bielsa: due gli italiani presenti. Muslera preferito a Israel

Il ct dell’Uruguay Marcelo Bielsa ha convocato 28 calciatori per le amichevoli contro Inghilterra e Algeria. Sono due i calciatori che militano in Italia inseriti nella lista: Mathias Olivera del Napoli e Agustin Martinez del Monza. Escluso invece Franco Israel del Torino a cui è stato preferito l’esperto Fernando Muslera che torna a vestire la maglia della nazionale dopo quattro anni.

Oltre Muslera torna in nazionale anche Agustin Canobbio, mentre sono stati esclusi Rodrigo Zalazar, Luciano Rodriguez e due vecchie conoscenze del nostro calcio come Nahitan Nandez, strappo al bicipite femorale, e Rodrigo Bentancur, che sta recuperando da un infortunio. Questa la lista completa:

Portieri: Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)

Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate)

Centrocampisti: Manuel Ugarte (Manchester United), Nicolás Fonseca (Oviedo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City)

Attaccanti: Darwin Núñez (Al-Hilal), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo), Agustín Álvarez Martínez (Monza), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Facundo Torres (Austin), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (América) y Agustín Canobbio (Fluminense)