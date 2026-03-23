Uruguay, quasi 4 anni senza Muslera: "Riaperte le porte alla Nazionale, ho cambiato idea"

Fernando Muslera è tornato nella Nazionale uruguaiana dopo quasi 4 anni. L'ex portiere della Lazio, dalla scorsa estate sbarcato all'Estudiantes, alla vigilia delle amichevoli contro Inghilterra e Algeria ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di AUF TV delle sensazioni nel riassaporare la maglia della Celeste: "Sono molto felice per la convocazione. In questi quattro anni sono successe molte cose a livello personale che mi hanno fatto cambiare decisione e riaprire nuovamente le porte".

Il centro sportivo dell'Uruguay ha avuto dei miglioramenti enormi dall'ultima volta che il portiere di 39 anni vi aveva messo piede: "L'ho visto molto bello, rinnovato, cambiato, ancora in processo per continuare a crescere. È la casa del calcio uruguaiano, dove i ragazzi possono avere tutto il necessario per continuare a evolversi e crescere, è stato bello vedere tutta quella gente che da quattro anni non vedevo, mi ha reso molto felice". Invece, su che ruolo andrà ad occupare nella squadra di Bielsa: "Tutto ciò che sono state le esperienze apprese durante tanti anni, poterle trasmettere oggi ai compagni che chiedono, con cui uno parla, con cui uno scambia opinioni, al di là del fatto che sono una generazione molto preparata per i club in cui giocano, ma per età, percorso e tempo, mi tocca godermi questa parte di essere un riferimento".

Per Muslera, in caso di convocazione in estate da parte del CT dell'Uruguay, sarebbe la quinta partecipazione alla Coppa del Mondo: "Mettere il mio cognome nella storia del calcio uruguaiano è un orgoglio per me, per i miei figli, nel caso in cui si possa verificare sarebbe un obiettivo in più che oggi non ho parole per poter descrivere", ha affermato. "Io vengo per dare il mio contributo da qualunque posizione, ho già parlato con il Chino Rochet, andiamo molto d'accordo, la cosa più importante è sapere che la porta dell'Uruguay è ben custodita".