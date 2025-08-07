Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Villarreal, colpo a centrocampo: Thomas Partey arriva a parametro zero

Villarreal, colpo a centrocampo: Thomas Partey arriva a parametro zero
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:11Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Thomas Partey riparte da LaLiga. Dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal, il centrocampista ghanese ha firmato un accordo biennale con il Villarreal, che ha ufficializzato l’operazione proprio quest'oggi. Il mediano, 32 anni, si aggregherà subito alla squadra allenata da Marcelino, impegnata nella prossima edizione della Champions League.

“La società e il calciatore hanno raggiunto un’intesa a partire dalla stagione 2025-26. Il giocatore si unirà al gruppo da domani”, si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Submarino Amarillo. Questo trasferimento ha suscitato grande clamore in Spagna, non solo per il valore tecnico del centrocampista, ma soprattutto per i problemi giudiziari che lo riguardano.

Partey è infatti attualmente in attesa di processo con accuse gravi: diversi capi di imputazione per aggressione sessuale e uno per stupro. Il giocatore è stato rilasciato su cauzione proprio per poter finalizzare il trasferimento in Spagna. Sul piano sportivo, si tratta di un rinforzo di spessore per il Villarreal, che aggiunge esperienza internazionale in mezzo al campo. Sul piano mediatico e giudiziario, però, l’arrivo del ghanese potrebbe rappresentare un rischio d’immagine per il club, già al centro di polemiche per la scelta.

